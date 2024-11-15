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Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti

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Elazığ'da Vahap Selim Çetin yerel bir kanalda ana haber muhabiri olarak görev yapan kız arkadaşı Semra Demirelli'yi ensesinden ateş edip ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Çetin hayatını kaybederken Demirelli'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Elazığ'ın merkez Abdullahpaşa Mahallesi 263. Sokak'ta meydana gelen olayda Vahap Selim Çetin, Kanal Fırat'ta Ana Haber Muhabiri olarak görev yapan kız arkadaşı Semra Demirelli'yi annesinin de evde bulunduğu sırada silahla vurdu.

GENÇ KADININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ensesine kurşun isabet eden Semra D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Semra D'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti

SALDIRI SONRASI KAÇIP İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından kaçan Vahap Ç. ise Elazığ Bingöl karayolu Akçakiraz bölgesinde intihar girişiminde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Vahap Ç., ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vahap Ç. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti

Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTarık Avsar:

Bu sefer inşallah kız kurtulur..

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