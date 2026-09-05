Ağın'da göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Elazığ'ın Ağın ilçesinde kaynak suyu hattı kazısı sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Bademli köyünde yaklaşık 4 metre derinliğindeki yer altı kaynak suyu hattı kazısı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

İşçilerden O.K. (50) toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce toprak altından çıkarılan O.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA