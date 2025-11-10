Elazığ'da Kayıp Otizmli Çocuk İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Elazığ'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 11 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Gümüşkavak Mahallesi'nde ailesinin 5 Kasım'da saat 23.14 sıralarında yaptığı kayıp ihbarının ardından 11 yaşındaki Veysel Bilen'i bulmak için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), özel harekat, polis ve jandarma ekipleri tarafından termal dron ve İHA desteğiyle havadan ve karadan başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, gazetecilere, küçük Veysel'in bulunması için yürütülen arama çalışmalarının gece gündüz, aralıksız devam ettiğini belirtti.

Gidebileceği muhtemel tüm alanların dikkatli şekilde tarandığını ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Bugün 'Aksaray bölgesi' dediğimiz Kırkgözeler mevkisinden başlayıp Altınçevre yolundan evine doğru yoğunlaşacağız. Şu an jandarma, polis, Milli Eğitim Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, belediye, AFAD ekiplerimizle birlikte arama tarama faaliyetleri devam etmektedir. Çalışmalarımız hem havadan hem karadan yürütülüyor. Havadan dron destekli termal görüntüler de almaktayız. Aynı zamanda askeri İHA destekli arama da yapılıyor. Yüksek çözünürlüklü görüntü ve fotoğrafları da inceliyoruz. Şu ana kadar herhangi bir ize rastlayamadık. Elazığ halkından da duyarlı olmalarını rica ediyoruz, herkese ihtiyacımız var. Ayrıca muhtarlarla da iletişim kurduk, onlara çocuğumuzun resmini gönderdik."

Polat, ailesinin Veysel'in suyu sevdiğini belirtmesi üzerine ekiplerin çevredeki dereler ile göl ve göletlerde de detaylı arama yaptığını kaydetti.