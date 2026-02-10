Haberler

Elazığ'da 4 gündür kayıp; 103 kişiden oluşan ekip her yeri arıyor

Güncelleme:
Elazığ'da 4 gün önce kaybolan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor. 103 kişilik ekip, karada, havada ve sulak alanlarda arama yapıyor.

ELAZIĞ'da 4 gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamayan İbrahim Kaya (74) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. 103 kişiden oluşan ekip, karada, havada ve sulak alanlarda arama yapıyor.

Merkeze bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 7 Şubat'ta sabah saatlerinde çıkan İbrahim Kaya'ya ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler, sevk edildi. AFAD, UMKE, jandarma, polis, Elazığ Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerden oluşan 103 kişilik ekip, Kaya'yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmaları karadan iz takip köpekleri, havadan da dronlarla yapılıyor. Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri de sulak alanlarda dalgıçlarla arama gerçekleştiriyor.

'30 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI'

Elazığ AFAD Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, "3 gündür amcamızı arama faaliyetlerimiz devam ediyor. 103 personelle birlikte sahadayız. AFAD, jandarma, emniyet, karayolları, belediye, Milli Eğitim, UMKE ve itfaiye ekipleri koordineli şekilde çalışıyor. Emniyet ekiplerimiz Aydıncık bölgesindeki gölette dalgıçlarla arama yapıyor. Kom Deresi bölgesinde iz takip köpeklerimiz görevde. 2 dronumuz da havadan görüntüleme yapıyor. Dün 30 kilometrelik alan tarandı, bugün de 10 kilometrelik alanı tarayacağız. Toplamda 40 kilometrelik alan taranmış olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
