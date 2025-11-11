Elazığ'da Kayıp 11 Yaşındaki Otizmli Çocuk için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Elazığ'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 11 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Gümüşkavak Mahallesi'nde ailesinin 5 Kasım'da saat 23.14 sıralarında yaptığı kayıp ihbarının ardından 11 yaşındaki Veysel Bilen'i bulmak için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), özel harekat, polis ve jandarma ekipleri tarafından termal dron ve İHA desteğiyle havadan ve karadan başlatılan arama çalışmaları 7. gününde sürüyor.

AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, gazetecilere, Bilen'in bulunması için yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bilen'in gidebileceği muhtemel alanların tümünün dikkatli bir şekilde dron desteğiyle tarandığını ifade eden Polat, "Yaklaşık 40 kilometrekarelik bir alanı taradık ancak herhangi bir ize rastlanmadı." dedi.

Polat, bugün ağırlıklı olarak çocuğun evinin çevresi, mısır tarlaları, bahçeler, özel meskenler, havuzlar ve kuyuların bulunduğu alanlarda çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Gelen ihbarların tümünü değerlendirdiklerini ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Dün birkaç ihbar aldık, bunları değerlendirdik ancak bir sonuca ulaşamadık. Bugün de Emniyet Müdürlüğü, jandarma, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karayolları Müdürlüğü ve belediyeden ekipler ile sivil toplum kuruluşları üyeleri ve gönüllü vatandaşlarımızla çalışmaları sürdürüyoruz. Aramalarımız 24 saat esasına göre devam ediyor. Geceleri de Diyarbakır ve Malatya'dan getirilen termal dronlarla bölgede tarama yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını istiyoruz. Aksaray ve Gümüşkavak mahallelerindeki vatandaşlarımızdan ricamız, en ufak bir iz ya da bilgiye ulaşmaları durumunda 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarıdır."

Vali Numan Hatipoğlu da beraberinde Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve AFAD İl Müdürü Cafer Giyik ile arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Hatipoğlu, basın mensuplarına, arama çalışmalarının ilk andan itibaren kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Yaklaşık 50 kilometrekarelik alanda yürütülen çalışmalarda aynı alanların 5-6 kez arandığını dile getiren Hatipoğlu, "Bölgedeki tüm olasılıkları değerlendiriyoruz. AFAD, emniyet, jandarma, belediye ve itfaiye ekipleriyle birlikte su birikintileri, dere yatakları ve metruk yapıları taradık. Maalesef şu ana kadar olumlu bir sonuca ulaşamadık ancak çalışmalarımız kesintisiz sürüyor." diye konuştu.

Hatipoğlu, kadavra ve iz takip köpeklerinin de çalışmalara dahil edildiğini, ekiplerin gece geç saatlere kadar arama yaptığını belirtti.

"Sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle iz takip köpeğimiz daha az iz olduğundan dolayı devreye giriyor. Şu ana kadar sevindirici bir haber paylaşamadık. Her türlü ihbarı değerlendiriyoruz. Çalışmalarımız çocuğumuzu buluncaya kadar devam edecek. Mısır tarlalarında her bir sırayı takip ederek araştırıyoruz. Gelen her ihbara bakıldı. İnşallah çocuğumuza en kısa sürede ulaşacağız." ifadelerini kullanan Hatipoğlu, ekiplerin görev başında olduğunu aktardı.

Hatipoğlu, alanda fedakarca görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti.