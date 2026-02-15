Haberler

Elazığ'da 9 gündür kayıp olan yaşlı adam için arama çalışmaları devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da evinden çıkmasının ardından kaybolan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan arama çalışmaları, 9. gününde devam ediyor. Ailesinin ihbarı sonrası, AFAD ve emniyet ekipleri bölgedeki arama faaliyetlerini sürdürüyor.

ELAZIĞ'da evden çıktıktan sonra haber alınamayan İbrahim Kaya (74) için başlatılan arama çalışmaları, 9'uncu gününde de sürüyor.

Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 7 Şubat'ta sabah saatlerinde çıkan İbrahim Kaya'ya ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerle arama çalışması başlatıldı. Arama faaliyetleri, AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 32 kişilik uzman personel tarafından 9'uncu gününde de sürüyor. Çalışmalar kapsamında Keban Barajı sahil kesimleri hem havadan hem de karadan kontrol edilirken, Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar da sulak alanlar ile su birikintilerinde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Putin'i küplere bindiren 'kurbağa zehri' iddiası! Jet açıklama geldi

Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
İnfial yaratan olay! Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı

Eve giren polis dev kafesi gördü, skandal sonradan ortaya çıktı
Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları hiç görmedim

Obama'nın uzaylılarla ilgili sarf ettiği cümle deprem etkisi yarattı
Sevgililer Günü kana bulandı! 'Bana yanlış olmaz' deyip kurşun yağdırdı

Sevgililer Günü kana bulandı! "Bana yanlış olmaz" deyip ateş etti
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Dünyanın en büyüklerindendi, yüzlerce şubesini kapatıyor

Dev fast food zinciri zor durumda! Yüzlerce şubesini kapatıyor
Tokat'ta kayıp olarak aranan kadının cesedi dere yatağında bulundu

Tokat'ta günlerdir kayıp olarak aranan kadından acı haber