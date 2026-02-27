Haberler

Elazığ'da kaybolan Alzheimer hastası ölü bulundu

Güncelleme:
Elazığ'ın Ağın ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Ömer Köksal'ın cansız bedeni, afad ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu bulundu. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

CANSIZ BEDENİ ARAZİDE BULUNDU

Elazığ'ın Ağın ilçesi Yedibağ köyünde kaybolan Alzheimer hastası Ömer Köksal (85) için AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı ve UMKE ekiplerinden oluşan, toplam 85 personel, 8 araç, 1 arama köpeği ve 1 dron ile yaklaşık 4 kilometrekarelik alan arandı. Çalışmalarda, arazide Köksal'ın cansız bedeni bulundu. Köksal'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
