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Elazığ'da kaybolan 14 yaşındaki çocuğun arama çalışmaları devam ediyor

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Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma, emniyet, AFAD, UMKE, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Palu Kaymakamlığı ve Palu Belediyesi ekipleri, 294 personel, 6 bot, 2 tekne, su altı arama cihazı ve 42 araçla çalışmaları sürdürüyor. Süner'in yakınları da arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor.

Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Önceki gün akşam saatlerinde arkadaşları ile Murat Nehri'ne girdikten sonra kaybolan Burak Süner'in bulunması için jandarma, emniyet, Afad, UMKE, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Palu Kaymakamlığı ve Palu Belediyesi ekiplerinden oluşan 294 personel, 6 bot, 2 tekne, su altı arama cihazı ve 42 araçla çalışmaları hem suda hem de karada sürdürüyor.

Süner'in yakınları da nehir kenarında arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor.

Elazığ'ın Palu ilçesinde 7 Haziran'da Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki Burak Süner, gözden kaybolmuş, arkadaşlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Grup Amirliği ekipleri sevk edilmiş, çocuğun bulunması için çalışmalara başlanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

İl Sağlık Müdürlüğü Murat Nehri Jandarma Elazığ AFAD Palu Yaşam Güncel Haberler

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