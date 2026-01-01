Haberler

Elazığ'da eğitime 'kar' engeli

Elazığ'da eğitime 'kar' engeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Valiliği, kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü il merkezi ve ilçelerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verileceğini açıkladı. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

ELAZIĞ Valiliği, etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışının etkilerinin devam etmesi ve aşırı buzlanma olacağına dair meteorolojik duyurudan dolayı vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Yılbaşı gecesi ülkeyi İHA'larla vurdular! Onlarca ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi