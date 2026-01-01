Elazığ'da eğitime 'kar' engeli

ELAZIĞ Valiliği, etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışının etkilerinin devam etmesi ve aşırı buzlanma olacağına dair meteorolojik duyurudan dolayı vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.