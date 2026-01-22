Haberler

Elazığ'da bazı kurumlarda eğitime 1 gün ara

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslar 1 gün süreyle kapalı kalacak. Valilik, eğitime verilen aranın gerekçesini açıkladı.

ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Elazığ Valiliği, kar yağışının gece boyu ve yarın akşama kadar sürmesinin beklendiği belirtilerek kent merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü'ne bağlı veya denetimindeki kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirdii. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Kar yağışının gece boyu ve yarın akşama kadar süreceği değerlendirildiğinden ilimiz merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü'ne bağlı veya denetiminde olan kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda 23 Ocak 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir. İlçelerimizde ilçe şartlarına göre kaymakamlarca karar verilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
