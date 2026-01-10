Haberler

Elazığ'da 182 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 182 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, kapanan yolların açılması için 120 personel ve 90 araçla çalışmalara devam ediyor.

ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 182 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 546 köy yolunun 182'si, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için 120 personel ve 90 araçla sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KARDA MAHSUR KALAN ARAÇ KURTARILDI

Öte yandan merkeze bağlı Gümüşbağlar köyünde saat 04.00 sıralarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda mahsur kalan bir kamyonet, İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli alana alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


