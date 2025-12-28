Elazığ'da kar nedeniyle 108 köy yolu ulaşıma kapalı

ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışıyla birlikte 108 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçelerden Arıcak'ta 1, Baskil'de 14, Maden'de 11, Karakoçan'da 21, Keban'da 3, Kovancılar'da 11, Palu'da 28 ve Sivrice'de 19 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için 90 araç ve 120 personelle çalışmasını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,