Elazığ'da kar nedeniyle 108 köy yolu ulaşıma kapalı

Elazığ'da etkili olan kar yağışı, 108 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi, kapanan yolların açılması için 90 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışıyla birlikte 108 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçelerden Arıcak'ta 1, Baskil'de 14, Maden'de 11, Karakoçan'da 21, Keban'da 3, Kovancılar'da 11, Palu'da 28 ve Sivrice'de 19 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için 90 araç ve 120 personelle çalışmasını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
