Elazığ'da Kamyon Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen kamyonun sürücüsü, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
Kaza, akşam saatlerinde Sivrice ilçesi Gözeli yol ayrımında meydana geldi. M.B.U. (30) yönetimindeki 23 AB 081 plakalı kamyon kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. İhbarla bölgeye Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle kabinde sıkışan sürücü, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,