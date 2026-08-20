Haberler

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında yeni video hazırlandı

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında yeni video hazırlandı Haber Videosunu İzle
AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında yeni video hazırlandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan yeni video, “Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır” kampanyası kapsamında yayımlandı. Filmde AK Parti'nin 2001'de başlayan siyasi yolculuğu ile Türkiye'nin son 25 yıldaki değişimi, bir çocuğun büyüme hikayesi üzerinden anlatıldı.

AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan yeni video çalışması, ‘Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır’ kampanyası çerçevesinde AK Parti’nin resmi sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

TÜRKİYE’NİN SON 25 YILI BİR ÇOCUĞUN BÜYÜME HİKAYESİ İLE BİRLİKTE ANLATILDI

AK Parti’den yapılan açıklamaya göre; çalışmada, AK Parti’nin 2001 yılında başlayan siyasi yolculuğu ile Türkiye’nin son 25 yılda yaşadığı değişim ve dönüşüm, bir çocuğun büyüme hikayesi ile birlikte anlatılıyor.

Geçmişten bugüne uzanan görüntülerle; eser ve hizmet siyaseti, ulaştırmadan teknolojiye, enerjiden büyük altyapı yatırımlarına uzanan kalkınma hamleleri ile Türkiye’nin yakın siyasi ve toplumsal hafızasında yer eden önemli dönüm noktaları aynı hikaye içerisinde buluşturuldu.

"TÜRKİYE GELECEĞE HAZIR" MESAJI

Bir neslin büyümesine eşlik eden çeyrek asırlık Türkiye hikayesini merkeze alan film; AK Parti’nin milletle birlikte yürüdüğü 25 yılı hatırlatırken, bu birikim ve tecrübeyle Türkiye’nin geleceğe hazır olduğu mesajını taşıyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık

Netanyahu’dan Türkiye’ye küstah tehdit! O saldırı sözde mesajmış
İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz

İmamoğlu'nun itirafçı tanıklara soruları hakimi çileden çıkardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi

İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi
Şanlıurfa'da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı

Köy yolunda peşlerine düşüp engelli aileye kurşun yağdırdılar
İş başvurusu reddedilen şahıs otomobil çaldı

İş başvurusu için gitti, reddedilince otomobil çalıp döndü
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
34 yıl sonra korkunç keşif! Kayıp dağcıların cesetleri eriyen buzullardan çıktı

34 yıl sonra korkunç keşif! Buzullar eridi, acı gerçek ortaya çıktı

Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler