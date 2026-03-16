Haberler

Elazığ Keban'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keban ilçesindeki Yusuf Ziya Paşa Camisi Külliyesi'nde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyareti düzenlendi. Vatandaşlar cam fanus içerisindeki Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdi. Ziyaret sonrası ikramlarda bulunuldu.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Yusuf Ziya Paşa Camisi Külliyesi'ne gelen vatandaşlar cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdi.

Keban İlçe Müftüsü Samet Çiçen ve Yusuf Ziya Paşa Camisi imamı Mehmet Özdemir tarafından Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Sakal-ı Şerif'i gören vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.

Teravih namazının ardından tekbir ve salavatlar eşliğinde ziyareti tamamlayan vatandaşlara cami çıkışında şerbet ve lokum ikram edildi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı

Dünyanın bir yerinde daha çatışma! Başkenti savaş uçaklarıyla vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp

Cenazede büyük ayıp
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti

İlber Hoca'ya veda! Tabutun başında dua eden isim, dikkat çekti
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı

Türk aileye alçak saldırı! Kapıyı açar açmaz çığlık attı
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp

Cenazede büyük ayıp
Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon

Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
Hizbullah'tan İsrail'in kara harekatına yanıt! Roketler ateşlendi

İsrail'in saldırılarına yanıtları sert oldu! Roketleri ateşlediler