Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ağın İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bademli köyünde izinsiz kazı yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptıkları tespit edilen A.Ö, M.A. ile M.K. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Operasyonda ele geçirilen testere, 4 metal el aparatı, el dedektörü, kazma, kürek, 2 testi olduğu değerlendirilen küp parçası, bakır tel, tüfek ve çeşitli malzemelere el konuldu.