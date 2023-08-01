Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da inşaat halindeki apartmanın çatısında yangın çıktı

Güncel Haberler

Elazığ'da inşaat halindeki bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ELAZIĞ'da inşaat halindeki apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Doğukent Mahallesi 4661'inci Sokak'taki 5 katlı inşaat halindeki apartmanın çatısında, akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel

İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title