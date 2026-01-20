Haberler

Hayvanseverler zorlu kış şartlarında "patili dostlar"ın yiyecek ihtiyacını karşılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da gönüllü hayvanseverler, kışın çetin şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için özveriyle çalışarak mama ve yiyecek dağıtımında bulunuyorlar.

Elazığ'da gönüllü hayvanseverler, çetin kış şartlarının yaşandığı kırsal bölgelerde yaşayan "patili dostları"nın yiyecek ihtiyacını karşılamak için özveriyle çalışıyor.

Elazığ'da yoğun kar yağışı ve soğuk hava insan hayatını olumsuz etkilediği gibi kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların da yaşamını zorlaştırıyor.

Elazığ'da İyilik Yap Kalplere Dokun Derneği çatısı altında bir araya gelen çeşitli meslek gruplarından gönüllüler, mesai saatleri dışında ve hafta sonu araçla gittikleri kırsal bölgelerdeki yerleşim yerlerini, mesire alanlarını, park ve bahçeleri tarayarak, karşılarına çıkan sahipsiz hayvanları elleriyle besliyor.

Hayvanseverler, şefkatle yaklaştıkları hayvanlar için belirli noktalara yiyecek bırakarak, "patili dostlar"ın soğuk kış aylarında aç kalmamaları için fedakarca çalışıyor.

Kentte esnaflık yapan ve derneğin başkanlığı görevini yürüten Hakan Bakıcı, AA muhabirine, bu yıl kış şartlarının oldukça ağır geçtiğini, bu durumun özellikle kırsal bölgelerdeki sahipsiz hayvanların yiyecek bulmasını zorlaştırdığını belirtti.

Bu nedenle dernek olarak daha çok kırsal bölgelerde yaşayan hayvanlara mama ve yiyecek desteğinde bulunduklarını belirten Bakıcı, şunları kaydetti:

"Merkezi yerlerde mama dağıtımını sağ olsun insanlarımız çokça yapıyor. Bu nedenle bizler de mama dağıtımı için kırsal bölgeleri, köyleri, mesire alanlarını, ormanlık alanları tercih ediyoruz. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kış aylarında sahipsiz hayvanlarımızı aç ve yalnız bırakmamaya çalışıyoruz."

"Sessiz dostlarımızın her zamankinden daha fazla bizlere ihtiyaçları var"

Çocuk gelişim uzmanı Ebrar Bahçeci de kışın sert yüzünü gösterdiği bu günlerde sahipsiz hayvanları aç bırakmamak adına onlar için mesai yaptıklarını dile getirdi.

Aç hayvanların soğuk havadan daha çok etkilendiğini vurgulayan Bahçeci, şöyle konuştu:

"Havalar çok soğuk, bu nedenle sessiz dostlarımızın her zamankinden daha fazla bizlere ihtiyaçları var. Özellikle şehir merkezinden uzak bölgelerdeki yerleşim yerlerine, park ve mesire alanlarına gelmemizdeki sebep, kışın bu gibi yerlerde insan hareketliliğinin azalmasından dolayı hayvanların yiyecek bulmada daha çok zorluk çekmesi. Temin ettiğimiz mama ve etleri onlara şefkat ve merhamet göstererek ellerimizle yediriyoruz."

"Kış süresince mama ve yiyecek dağıtımına devam edeceğiz"

Devlet memuru Hakan Kaçaner ise hayvanları sadece beslemekle kalmadıklarını yaralı ya da yardıma muhtaç halde buldukları hayvanları ilgili yerlere bildirerek koruma altına alınmalarını ya da bakımlarının yapılmasını sağladıklarını söyledi.

Kırsal bölgelere bıraktıkları yiyeceklerden kuşların ve yaban hayvanlarının da faydalandığını dile getiren Kaçaner, "Kırsal bölgelerde ulaşabileceğimiz uç noktalara kadar ulaşmaya çalışıyoruz, kış süresince mama ve yiyecek dağıtımına devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın

Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB'den damacana suya yüzde 25 zam

İBB'den damacana suya okkalı zam! İşte yeni fiyatı
Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Bahçeli 'Hodri meydan' diyerek dünyaya çağrı yaptı: Gazze'deki Barış Kurulu'nun başkanı Erdoğan olmalı

Bahçeli'den dünyaya çağrı! "Hodri meydan" deyip Erdoğan'ı işaret etti
İBB'den damacana suya yüzde 25 zam

İBB'den damacana suya okkalı zam! İşte yeni fiyatı
Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da kader günü
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Bursa'daki saldırıda kan donduran detay: Silahı çocuğun başına dayadı