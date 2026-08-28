Elazığ'da festivalde LED ekran devrildi: 5 yaralı

Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen festivalde LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaymakamlık ve Keban Belediyesi tarafından düzenlenen "7. Keban Su ve Balık Festivali" kapsamında vatandaşlar mehteran takımı eşliğinde, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan Musa Çoşkun Ortaokulu bahçesine kadar kortej halinde yürüdü.

Katılımcılar festivalin yapıldığı okulun bahçesine giriş yaptıkları esnada şiddetli rüzgarın etkisiyle sahnenin yanına kurulan LED ekran devrildi.

Olayda 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, alanda yaptığı konuşmada, yaşanan kaza ve olumsuz hava şartları nedeniyle festival kapsamındaki etkinliklerin iptal edildiğini, festivalin yarın devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA