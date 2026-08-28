Haberler

Elazığ'da festivalde LED ekran devrildi: 5 yaralı

Elazığ'da festivalde LED ekran devrildi: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen festivalde LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen festivalde LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaymakamlık ve Keban Belediyesi tarafından düzenlenen "7. Keban Su ve Balık Festivali" kapsamında vatandaşlar mehteran takımı eşliğinde, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan Musa Çoşkun Ortaokulu bahçesine kadar kortej halinde yürüdü.

Katılımcılar festivalin yapıldığı okulun bahçesine giriş yaptıkları esnada şiddetli rüzgarın etkisiyle sahnenin yanına kurulan LED ekran devrildi.

Olayda 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, alanda yaptığı konuşmada, yaşanan kaza ve olumsuz hava şartları nedeniyle festival kapsamındaki etkinliklerin iptal edildiğini, festivalin yarın devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

Dünyaca ünlü tatil beldemiz alev alev! Yangın evlere sıçradı
İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Yaralılar var
'Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?' sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt

"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" diye sordu, Özel'in yanıtı bomba
Fidan hoca gözaltına alındı

Sınırları fazla zorlamıştı! Fidan hoca, en sonunda kendini yaktı
Erzincan'da toprak kayması alarmı: Acil tahliye istendi

Bir ilimizde alarm verildi, acil tahliye istendi
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek

Bankalardan müjde geldi! Pazartesi günü 3 puan düşecek
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül