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Elazığ'da Yalıtım Fabrikasında Yangın

Elazığ'da Yalıtım Fabrikasında Yangın
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Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yalıtım malzemesi fabrikasında öğleden sonra yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken, duman kentin birçok noktasından görüldü.

ELAZIĞ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yalıtım malzemesi fabrikasında, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrikadan yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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