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Elazığ'da hareketli gece! Emniyet binasına girmeye çalıştı, havaya ateş açılarak durduruldu

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Elazığ'da hareketli gece! Emniyet binasına girmeye çalıştı, havaya ateş açılarak durduruldu

Elazığ'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne girmeye çalışan otomobilin sürücüsü, polisin havaya ateş açması sonucu durduruldu. Otomobilden inen ve alkollü olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınırken, ilk ifadesinde kente yeni taşındığı için yolları bilmediğini, yanlışlıkla müdürlüğe girmeye çalıştığını söylediği öğrenildi.

Akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana gelen olayda, binaya yaklaşan ve içeri girmeye çalışan bir otomobilin kimliği henüz belirsiz sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymadı.

Elazığ'da hareketli gece! Emniyet binasına girmeye çalıştı, havaya ateş açılarak durduruldu

POLİS EKİPLERİ HAVAYA ATEŞ AÇTI

Otomobilin sürücüsünün 'dur' ihtarına uymaması üzerine polis ekiplerince havaya ateş açıldı. Bunun üzerine otomobilini durdurup, araçtan inen sürücü, gözaltına alındı.

Elazığ'da hareketli gece! Emniyet binasına girmeye çalıştı, havaya ateş açılarak durduruldu

YOLLARI BİLMİYORMUŞ

Alkollü olan sürücünün kente yeni taşındığı için yolları bilmediğini, yanlışlıkla müdürlüğe girmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücünün işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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