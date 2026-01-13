Elazığ'da Kar Yağışı ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Haberler

Elazığ Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Ocak Salı günü il merkezinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında çalışan bazı personel idari izinli sayılacak.

Elazığ Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 13 Ocak 2026 Salı günü kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "13 Ocak Salı günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumları ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime il merkezinde 1 (bir) gün ara verilmiştir. İlçelerimizin durumu ilçe Kaymakamları tarafından değerlendirilecektir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" denildi.

