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Elazığ'da Deprem Sonrası 16 Ağır Hasarlı Bina Tespit Edildi

Elazığ'da Deprem Sonrası 16 Ağır Hasarlı Bina Tespit Edildi
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ'da 16 ağır hasarlı bina tespit edilirken, 104 kişi hastanelere başvurdu. Deprem sonrası trafik kazaları ve yol kapanmaları da yaşandı.

'ELAZIĞ'DA 16 AĞIR HASARLI BİNA TESPİT EDİLDİ, 104 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU'

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'da Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saha taramalarında 13'ü kent merkezinde, 3'ü de kırsal bölgede olmak üzere 16 ağır hasarlı binanın tespit edildiğini söyledi. Vali Hatipoğlu, açıklamasında, "Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan ihbarlar ve ekiplerimizin gerçekleştirdiği saha taramaları sonucunda, şu ana kadar 13'ü il merkezinde, 3'ü de kırsal bölgede 16 ağır hasarlı bina tespit edilmiştir. Deprem sırasında yaşanan panik nedeniyle çeşitli sebeplerle yaralanan 104 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, bunlardan 95'i ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. 9 vatandaşımız ise tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Deprem sonrası oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle 21 trafik kazası meydana gelmiş, bunların 12'si yaralanmalı, 9'u maddi hasarlıdır. Trafik ekiplerimiz gerekli yol güvenlik önlemlerini alarak vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamıştır. Depremin etkisiyle yaşanan kaya düşmeleri sonucu kapanan 7 yol, Özel İdare ve Karayolları ekiplerimizin çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açılmış olup trafiğe kapalı herhangi bir yolumuz bulunmamaktadır" dedi.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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