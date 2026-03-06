Keban'da okulda deprem tatbikatı yapıldı
Keban ilçesinde, Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Keban Fevzi Çakmak İlkokulu'nda deprem tatbikatı yapıldı. İtfaiye ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, okul müdürü Burak Nemutlu katılımcılara teşekkür etti.
Elazığ'ın Keban ilçesinde Deprem Haftası kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.
Keban Fevzi Çakmak İlkokulu'nda deprem tatbikatı itfaiye ekiplerince yapıldı.
Keban Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Burak Nemutlu, tatbikata katılan öğretmen ve öğrenci ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan