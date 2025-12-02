Elazığ'da Denetimli Serbestlik Altındaki Çocuklara Müzik Eğitimi

Elazığ'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocuklara toplumla uyum süreçlerini güçlendirmek için müzik ve enstrüman eğitimi veriliyor.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocuklara yönelik sosyal uyum programları kapsamında spor, tasarım, satranç, resim ve müzik gibi çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu faaliyetler arasında çocukların en yoğun ilgi gösterdiği alanlardan biri müzik. Belirli günlerde bir araya getirilen çocuklar, Elazığ'ın yerel sanatçısı Emrah Güllü'den enstrüman ve müzik üzerine bilgi ediniyor, sevdikleri şarkıları seslendirerek keyifli vakit geçiriyor.

Bu çalışmayla denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocukların topluma uyum süreçlerini kolaylaştırıp, onları kötü davranışlardan uzak tutmak amaçlanıyor.

"Amacımız çocukların olumlu sosyal davranışlar geliştirmesine yardımcı olmak"

Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürü İrem Pirinççi, AA muhabirine, yürüttükleri programla çocuklara yeni bir yol haritası çizmeye çalıştıklarını söyledi.

Çocuklar için anlamlı etkinlikler yaptıklarını aktaran Pirinççi, şunları kaydetti:

"Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak suça sürüklenen çocuklar için anlamlı ve geliştirici etkinlikler düzenliyoruz. Toplum tarafından tanınan, ilham veren isimlerle çocuklarımızı bir araya getiriyoruz. Amacımız çocukların olumlu sosyal davranışlar geliştirmesine yardımcı olmak. Onların ilgi alanlarını keşfetmelerine fırsat tanımak ve toplumla bütünleşmelerini sağlamaktır."

Her çocuğun doğru yönlendirme ile hayata yeniden tutunabileceğine inandıklarını ifade eden Pirinççi, her bir çocuğun içinde güçlü bir potansiyel ve ortaya çıkmayı bekleyen bir ışık olduğunu anlattı.

Pirinççi, "Bu anlamda çocuklarımıza sanatı, emeği ve azmi aktaran değerli sanatçımız Emrah Güllü'ye teşekkür ediyoruz. Bu buluşmalar sadece bir sohbet değil çocuklar için motivasyon ve umut kaynağı oluyor. Bu tür etkinliklerin onların öz güvenini artırdığına ve geleceğe daha umutla bakmalarına katkı sağladığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sanata bulaşan bir gönül kötülükle yan yana gelmez"

Sanatçı Emrah Güllü ise hayata geçirilen anlamlı çalışmaya katkı sunduğu için memnun olduğunu söyledi.

Güllü, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki kardeşlerimizle buluşuyor, onlara sanatın büyülü dünyasından bahsediyoruz. Sanata bulaşan bir gönlün kötülükle yan yana gelmeyeceğini anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Müziğin kendi hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirten Güllü, küçük yaşlarda başladığı müziğin hayatına kattığı güzellikleri çocuklarla paylaştığını dile getirdi.

Güllü, "Bugün birlikte şarkılar söyledik, eğlendik, müziğin aydınlık dünyasını konuştuk. Onların da büyük bir ilgi ve yetenek taşıdığını görmek beni mutlu etti. Onları topluma kazandırmak hepimizin en büyük sorumluluğu, bu nedenle böyle bir projede yer almaktan gurur duyuyorum." dedi.

Projeyi yürüten Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür eden Güllü, çocuklarla yapılan her çalışmanın onların geleceği için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.