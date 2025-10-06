Elazığ'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, Kavalcık köyünde çıkan örtü yangını itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
Karakoçan ilçesi Kavalcık köyünde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve kontrol altına alınan örtü yangını, öğleden sonra yeniden çıktı. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca 1 yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel