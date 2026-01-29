Haberler

Elazığ'da iki katlı evin çatısında yangın

Güncelleme:
Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

ELAZIĞ'da iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Sarayatik Mahallesi, Çilek Çıkmazı üzerinde bulunan iki katlı binanın çatısında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

