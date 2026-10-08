Elazığ'da BilimFest kapılarını açtı, festivalde 100'ü aşkın stant yer alıyor

Elazığ'da yeni teknoloji ürün ve sistemlerinin sergilendiği "BilimFest Elazığ" ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İl Özel İdaresi ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, TÜBİTAK, Elazığ Bilim Merkezi, Fırat Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Fırat Teknokent, İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşların işbirliğiyle Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen festival, törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen festivalde bilim atölyeleri, teknoloji uygulamaları, bilim gösterileri, uzay ve havacılık etkinlikleri ile çeşitli deneyim alanları ziyaretçilerle buluşturuluyor.

Çocukların ve gençlerin bilime olan ilgisini güçlendirmek, meraklarını yeni keşiflere ve üretime dönüştürmek amacıyla düzenlenen festivalde, yerli ve milli teknoloji üreten kurumların yanı sıra Fırat Üniversitesi, Teknokent, okullar ve çeşitli kamu kurumlarının AR-GE çalışmaları ve projeleri de tanıtılıyor.

Festivalde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki zırhlı araçlar, silahlar ve çeşitli güvenlik sistemleri ile Bayraktar TB2 SİHA da sergilendi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve beraberindekilerin kurdele kesmesiyle açılan festival, 10 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Vali Hatipoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, festivalde 100'ü aşkın stant yer aldığını ve bu stantlarda pek çok yeni teknoloji ürününün sergilendiğini belirtti.

Amaçlarının tüm çocukların ve gençlerin bilime ve teknolojiye olan meraklarını artırmak ve onları yeni keşifler noktasında teşvik etmek olduğunu ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"En büyük arzumuz da çocuklarımızın ve gençlerimizin bilim ve fen yolunda kendilerini geliştirmeleri, ekip çalışması ve insani değerlerle birlikte yoğrulmuş bir şekilde büyümelerini istiyoruz. Bu anlamda da tüm kurumlarımızla, çocuklarımıza Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde edinilmesi gereken değerlerin verilmesi hususunda da büyük bir gayret içerisinde çalışmalarımız devam edecek. İnşallah önümüzdeki süreçte yapmış olduğumuz BilimFest çalışmasının çok daha gelişmiş, çok daha iyi şekilde gerçekleşmesini sağlamak gibi bir hedefimiz var."

Festivale, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, kurum ve kuruluş müdürleri, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA