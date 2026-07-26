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Hazar Gölü'nde batan kayıktaki 7 kişi kurtarıldı

Hazar Gölü'nde batan kayıktaki 7 kişi kurtarıldı
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Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde saat 11.30 sıralarında 7 kişinin bulunduğu bir kayık henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. İhbar üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kayıktaki 7 kişi başarıyla kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde batan kayıktaki 7 kişi kurtarıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde meydana geldi. İçerisinde 7 kişinin olduğu kayık, henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile batan kayıktaki 7 kişi kurtarıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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