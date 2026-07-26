Hazar Gölü'nde batan kayıktaki 7 kişi kurtarıldı
Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde saat 11.30 sıralarında 7 kişinin bulunduğu bir kayık henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. İhbar üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kayıktaki 7 kişi başarıyla kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde batan kayıktaki 7 kişi kurtarıldı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde meydana geldi. İçerisinde 7 kişinin olduğu kayık, henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile batan kayıktaki 7 kişi kurtarıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı