Elazığ'da baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü M.Y. yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil Pembelik Baraj Gölü'ne düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücüyü hastaneye kaldırırken, araç itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

M.Y'nin kullandığı 34 CLE 990 plakalı otomobil, Değirmendere mezrası mevkisinde kontrolden çıkarak Pembelik Baraj Gölü'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç da itfaiye ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk
Mircea Lucescu hayatını kaybetti

Ünlü teknik direktör hayatını kaybetti
Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor

İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alındı
Serhat Akın Fenerbahçe'yi bir kalemde silip attı: Keşke onlara gitseydim

''Keşke onlara gitseydim, en azından vefasızlık görmezdim!''
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında

Şifreler çözülüyor: Konsolosluğa saldıran teröristler bu ilden gelmiş