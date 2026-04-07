Elazığ'da baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü M.Y. yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil Pembelik Baraj Gölü'ne düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücüyü hastaneye kaldırırken, araç itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.
M.Y'nin kullandığı 34 CLE 990 plakalı otomobil, Değirmendere mezrası mevkisinde kontrolden çıkarak Pembelik Baraj Gölü'ne düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araç da itfaiye ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk