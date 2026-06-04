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Elazığ'da toplanan elektronik atık ve mavi kapaklarla engelli bireylere akülü sandalye desteği

Elazığ'da toplanan elektronik atık ve mavi kapaklarla engelli bireylere akülü sandalye desteği
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Elazığ'da toplanan elektronik atık ve mavi kapaklardan elde edilen gelirle 13 akülü sandalye alınarak engelli bireylere teslim edildi. Kampanyaya 19 bin kişi katıldı.

Elazığ'da, düzenlenen kampanya kapsamında toplanan elektronik atık ve mavi kapaklarla engelli bireylere akülü sandalye desteği sağlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce nisan ayında düzenlenen "Elektronik Atık ve Mavi Kapak Kampanyası" başlatıldı.

Yaklaşık 19 bin kişinin katıldığı kampanya kapsamında toplanan mavi kapak ve atık elektronik malzemelerin satışından elde edilen gelirle 13 akülü sandalye satın alındı.

Müdürlük bahçesinde sandalyelerin teslimi için düzenlenen törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, Türkiye Çevre Haftası kapsamında, toplumda çevre duyarlılığını oluşturmak için etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek için mücadele verdiklerini anlatan Önalan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yaklaşık 1,5 ay önce ilimizde plastik kapak ve elektronik atık toplama kampanyası başlattık. Bu kampanyamız inanılmaz bir rağbet gördü. Bu toplanan plastik kapak ve elektronik atıklar sayesinde elde edilen gelirle aldığımız akülü araçlarımızı Elazığ Omurilik Felçlileri Derneğimize teslim ediyoruz. Bu kampanyayı minik yüreklerin, çevreci vatandaşlarımızın doğaya ve insanlığa katkısı olarak görüyoruz."

Konuşmanın ardından sandalyeler, engelli bireylere ulaştırılmak üzere Elazığ Omurilik Felçlileri Derneği yetkililerine verildi.

Ayrıca kampanya kapsamında toplanan her 50 mavi kapak ve 1 kilogram elektronik atık için çekiliş hakkı kazanan katılımcılara, yarın düzenlenecek kurayla 5 bilgisayar, 10 tablet ve 20 bisiklet hediye edilecek.

Kaynak: AA / İsmail Şen
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