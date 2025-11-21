Elazığ'da Arkeolojik Kazılara 20 Milyon TL Destek

ELAZIĞ Valisi Numan Hatipoğlu, kentte sürdürülen arkeolojik çalışmalar kapsamında Harput Kalesi, Palu Kalesi, Tadım Kalesi ve Salkaya köyünde devam eden kazılar için bu yıl toplam 20 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı. Vali Hatipoğlu, kültürel mirasın ortaya çıkarılması ve turizmin geliştirilmesi adına çalışmalara kararlılıkla devam edildiğini belirtti.

Vali Numan Hatipoğlu, Harput Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerde, Fetih Mescidi'nin ihyası amacıyla hazırlanan projenin Anıtlar Kurulu tarafından onaylandığı ve uygulama sürecine geçildiği ifade edildi. Harput Kalesi'nin Elazığ'ın en önemli kültürel miraslarından biri olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, kazı çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve Harput'un tarihi dokusunu yeniden canlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Harput'un tarihi kimliğini güçlendirmek amacıyla kale çevresinde mahalle dokusu oluşturma, turizmi geliştirme ve ziyaretçilere daha nitelikli alan sunma hedeflerinin sürdüğünü belirten Hatipoğlu, "Şu anda Harput Kalesi'nde kazılar sonucunda ortaya çıkarılan ve 'Fetih Mescidi' olarak isimlendirdiğimiz Kale Mescidi'ndeyiz. Burayla ilgili olarak Elazığ'da göreve başladıktan sonra talimatını verdiğimiz bir çalışma vardı: Mescidin ihya edilmesi ve aslına uygun şekilde yeniden hayata geçirilmesi. Bu kapsamda hazırladığımız proje Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı ve şu an itibarıyla uygulama sürecine geçmiş bulunmaktayız. Harput Kalesi, bizim tarihi ve kültürel mirasımızın en önemli yerlerinden biridir. Özellikle kalede gerçekleşen kazıları yakından takip ediyoruz. Belediyemizle birlikte alan yönetimi çalışmaları ve Harput mimarisine özgü koruma amaçlı imar planı çalışmaları da devam ediyor. Kalenin aslına uygun şekilde ziyaretçilere açılması büyük önem taşıyor" dedi.

Hatipoğlu, 2025 yılı içinde Harput Kalesi, Palu Kalesi, Tadım Kalesi ve Salkaya köyünde devam eden arkeolojik kazılar için işçi desteği ve diğer giderler dahil toplam 20 milyon TL kaynak aktardıklarını belirterek şunları söyledi:

"Yeni ortaya çıkan çeşitli tandırlar ve sanayi ile döküm faaliyetlerine ilişkin buluntular mevcut. Burada turizme yönelik çalışmalar yaparak ziyaretçilerin çok daha memnun ayrılmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda gayretlerimiz devam edecek. Fetih Mescidi'ni ihya etmek bizim için önemli hedeflerden biriydi. Burada bir mahalle ortaya çıkarmak, Harput'un tarihi dokusunu yeniden canlandırmak istiyoruz. İl Özel İdaresi olarak buranın ihalesini gerçekleştirdik, çalışmalar başladı ve şu an yüzde 5 seviyesinde ilerleme sağlandı. Harput Kalesi, Palu Kalesi, Tadım Kalesi ve Salkaya köyünde devam eden arkeolojik çalışmalara işçi desteği ve diğer destekler dahil olmak üzere 2025 yılı içinde yaklaşık 20 milyon liralık kaynak aktardık. Elazığ'ın turizm açısından ve tarihi mirasımızın gün yüzüne çıkarılması noktasında aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütülen kazıları daha da ileri noktalara taşıyacağız."

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,