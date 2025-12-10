Haberler

Aile Sağlığı Merkezi'ne taşla saldıran şüphelilerden doktora tehdit mesajı

Aile Sağlığı Merkezi'ne taşla saldıran şüphelilerden doktora tehdit mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da Yenimahalle 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne düzenlenen taşlı saldırıda, cam kırıldı ve tehdit notu bırakıldı. Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

ELAZIĞ'da, Yenimahalle 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne taşlı saldırı düzenlendi. Olayda cam kırılırken, taşın üzerinde görevli doktora yönelik tehdit notu bulundu.

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, merkeze taşla saldırarak kaçtı. Olayda merkezin camı kırılırken, atılan taşa sarılı 'Dr. Cengiz, bu mahalleyi terk et, bir dahakine kafana atarız' yazılı not bulundu. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler tarafından, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Kürk ve deri tutkunlarına müjde! LUIGI Deri, Türkiye'de perakende satışa başladı

Köklü üretici markası Türkiye'de perakende satışa başladı
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
title