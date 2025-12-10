Aile Sağlığı Merkezi'ne taşla saldıran şüphelilerden doktora tehdit mesajı

ELAZIĞ'da, Yenimahalle 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne taşlı saldırı düzenlendi. Olayda cam kırılırken, taşın üzerinde görevli doktora yönelik tehdit notu bulundu.

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, merkeze taşla saldırarak kaçtı. Olayda merkezin camı kırılırken, atılan taşa sarılı 'Dr. Cengiz, bu mahalleyi terk et, bir dahakine kafana atarız' yazılı not bulundu. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler tarafından, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.