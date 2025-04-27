Elazığ'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem: Anlar Güvenlik Kamerasında
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin anı, bir oto galerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem sırasında araçların sallandığı görüntüler kaydedildi.
Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Malatya Caddesi'nde bulunan bir oto galerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, depremle birlikte araçların sallandığı anlar yer aldı.
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel