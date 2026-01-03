Elazığ'ın Baskil İlçesinde 4,7 Büyüklüğünde Deprem
(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
