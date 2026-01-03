Haberler

Elazığ'ın Baskil İlçesinde 4,7 Büyüklüğünde Deprem

İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD, Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 9.85 kilometre.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4,7 büyüklüğünde 9.85 kilometre derinlikte deprem meydana geldiği belirtildi.

