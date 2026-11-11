Elazığ Ağın'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar Kaymakamlık çevresinde dikildi

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Elazığ'ın Ağın ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar dikildi.

İlçede yeni yapılan Kaymakamlık binası çevresinde fidan dikimi için düzenlenen programda, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Özkaynak, İlçe Emniyet Amiri Nusret Turan, kamu kurum ve kuruluşların ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Keban Orman İşletme Şefi Bilal Aslan, katılımcılara fidan dikimi konusunda bilgi verdi.

Daha sonra Kaymakam Yılmaz ve katılımcılar etkinlik kapsamında fidanları toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA