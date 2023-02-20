ELAZIĞ 4.6'LIK DEPREMLE SALLANDI
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ELAZIĞ, sabaha karşı Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğündeki depremle sallandı.
ELAZIĞ, sabaha karşı Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğündeki depremle sallandı.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre sat 04.07'de merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 14.56 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı. İlk belirlemelere göre bölgede olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel