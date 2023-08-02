- El Salvador'da çetelerle mücadele için bin 100 kilometrekarelik alan kuşatıldı

El Salvador'da çetelerle mücadele eden hükümet, suçluların saklandığı Cabanas bölgesinde bin 100 kilometrekarelik alan 8 bin güvenlik gücü ile kuşattı. Geçtiğimiz yıldan bu yana silahlı çetelere karşı geniş çaplı mücadele yürüten El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele suçluların birkaç grup halinde saklandıklarının tespit edilmesi üzerine, Cabanas bölgesinde bin 100 kilometrekarelik alanın 7 bin asker ve bin polis ile tamamen kuşatıldığını duyurdu. Bukele sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede saklanan tüm suçlular yakalanana kadar kuşatmaya devam edileceğini ifade ederek, dürüst vatandaşlar, ziyaretçiler ve turistlerin korkmasına gerek olmadığını bildirdi. Geçtiğimiz yıldan bu yana 70 binden fazla çete üyesi tutuklandı Ülkede geçtiğimiz yıl mart ayında hükümetin olağanüstü hal ilan etmesi ile çetelere karşı başlatılan ve hala devam eden operasyonlar sonucu suçluların büyükşehirlerden kaçarak kırsal alanlarda saklandı. Ülkede bir yılı aşkın süredir yürütülen operasyonlarda şimdiye kadar 70 binin üzerinde çete üyesinin tutuklandığı belirtiliyor. İnsan hakları örgütleri bu süreçte binlerce masum kişinin de tutuklandığını iddia ederek, yürütülen operasyonlara karşı eleştiride bulunsa da, El Salvador hükümeti suçsuzluğu kanıtlanan tutukluların derhal serbest bırakıldıklarını açıkladı. Cinayetsiz 420 gün El Salvador Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Bukele'nin iktidara geldiği 1 Haziran 2019 tarihinden bu yanan toplam 420 gün boyunca ülkede cinayet işlenmediği bildirilerek, El Salvador'un tüm Amerika kıtasındaki en güvenli ülke haline geldiği ifade edildi. Amerika kıtasının en büyük hapishanesi inşa edilmişti El Salvador'da çetelere karşı savaşta tutuklananların sayısının çok yüksek olması sebebiyle dev bir hapishane inşa edilerek, 1 Şubat 2023 tarihinde hizmete açılmıştı. Kapasitesi 40 bin kişi olan hapishane, Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olarak biliniyor.

- El Salvador'da çetelerle mücadele için bin 100 kilometrekarelik alan kuşatıldı

SAN SALVADOR - El Salvador'da çetelerle mücadele eden hükümet, suçluların saklandığı Cabanas bölgesinde bin 100 kilometrekarelik alan 8 bin güvenlik gücü ile kuşattı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana silahlı çetelere karşı geniş çaplı mücadele yürüten El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele suçluların birkaç grup halinde saklandıklarının tespit edilmesi üzerine, Cabanas bölgesinde bin 100 kilometrekarelik alanın 7 bin asker ve bin polis ile tamamen kuşatıldığını duyurdu.

Bukele sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede saklanan tüm suçlular yakalanana kadar kuşatmaya devam edileceğini ifade ederek, dürüst vatandaşlar, ziyaretçiler ve turistlerin korkmasına gerek olmadığını bildirdi.

Geçtiğimiz yıldan bu yana 70 binden fazla çete üyesi tutuklandı

Ülkede geçtiğimiz yıl mart ayında hükümetin olağanüstü hal ilan etmesi ile çetelere karşı başlatılan ve hala devam eden operasyonlar sonucu suçluların büyükşehirlerden kaçarak kırsal alanlarda saklandı. Ülkede bir yılı aşkın süredir yürütülen operasyonlarda şimdiye kadar 70 binin üzerinde çete üyesinin tutuklandığı belirtiliyor.

İnsan hakları örgütleri bu süreçte binlerce masum kişinin de tutuklandığını iddia ederek, yürütülen operasyonlara karşı eleştiride bulunsa da, El Salvador hükümeti suçsuzluğu kanıtlanan tutukluların derhal serbest bırakıldıklarını açıkladı.

Cinayetsiz 420 gün

El Salvador Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Bukele'nin iktidara geldiği 1 Haziran 2019 tarihinden bu yanan toplam 420 gün boyunca ülkede cinayet işlenmediği bildirilerek, El Salvador'un tüm Amerika kıtasındaki en güvenli ülke haline geldiği ifade edildi.

Amerika kıtasının en büyük hapishanesi inşa edilmişti

El Salvador'da çetelere karşı savaşta tutuklananların sayısının çok yüksek olması sebebiyle dev bir hapishane inşa edilerek, 1 Şubat 2023 tarihinde hizmete açılmıştı. Kapasitesi 40 bin kişi olan hapishane, Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olarak biliniyor.