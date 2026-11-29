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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir otoparkta bulunan 30 aracı ateşe verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'in kuzeybatısındaki Surif beldesine bağlı Kuraynat bölgesinde bulunan bir otoparka saldırdı. İsrailli saldırganlar, 30 aracı ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtı.

Yangının ardından bölge halkına, söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla ellerindeki ekipmanlarla olay yerine gelmeleri çağrısında bulunuldu. Filistin itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, çevrede bulunan Filistinlilere ait ev ve mülklere de saldırdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin kaynaklarının verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 746 kişi yaralandı, 26 binden fazla kişi ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA