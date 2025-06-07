Genç sürücünün bir anlık dalgınlığı pahalıya patladı
Edirne'de Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahiline gelen vatandaş, el frenini çekmeden aracını park etti. Sahile inen genç sürücü, çevredekilerin uyarısı üzerine aracının denize düştüğünü öğrendi. Otomobil yaklaşık 2 metre derinlikten vinçle çıkarıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, denize düştü. Araç, vinçle sudan çıkarıldı.
Bayram tatilinde Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahiline gelen ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilini Yayla Limanı'na el frenini çekmeden park ettikten sonra inip, denize girmek için sahile gitti. Otomobil, bir süre sonra hareket edip denize düştü.
ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU
Çevredekilerin uyarısı üzerine aracının denize düştüğünü öğrenen sürücü, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobil vinçle yaklaşık 2 metre derinlikten çıkarıldı. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel