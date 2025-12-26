Arnavutköy'de park halinde yokuş aşağı kayan otomobil berber dükkanına daldı

ARNAVUTKÖY'de el freni çekilmeyen park halindeki otomobil yokuş aşağı kayarak berber dükkanına daldı. Bu sırda içeride tıraş olan müşteri ile berber yaralandı. Kaza nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Olay, Merkez Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmediği park halindeki 34 GAP 890 plakalı otomobil yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Yaklaşık 50 metre boyunca kontrolsüz şekilde kayan araç, cadde üzerindeki bir berber dükkanının camlarını kırarak içeri girerek içeride olan müşteri ile berbere çarptı. Dükkanda bulunan eşyalar çarpmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde müşteri ile berberin hafif yaralandığı belirlendi. Yaralanan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.