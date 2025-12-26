Haberler

Arnavutköy'de park halinde yokuş aşağı kayan otomobil berber dükkanına daldı

Arnavutköy'de park halinde yokuş aşağı kayan otomobil berber dükkanına daldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de el freni çekilmeyen park halindeki otomobil, yokuş aşağı kayarak berber dükkanına çarptı. Olayda içeride tıraş olan müşteri ile berber yaralandı. Aracın kontrolsüz şekilde ileri gitmesi sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

ARNAVUTKÖY'de el freni çekilmeyen park halindeki otomobil yokuş aşağı kayarak berber dükkanına daldı. Bu sırda içeride tıraş olan müşteri ile berber yaralandı. Kaza nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Olay, Merkez Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmediği park halindeki 34 GAP 890 plakalı otomobil yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Yaklaşık 50 metre boyunca kontrolsüz şekilde kayan araç, cadde üzerindeki bir berber dükkanının camlarını kırarak içeri girerek içeride olan müşteri ile berbere çarptı. Dükkanda bulunan eşyalar çarpmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde müşteri ile berberin hafif yaralandığı belirlendi. Yaralanan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek

İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Osimhen, Nijerya milli takımı kampında şarkı söyledi

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
Oosterwolde'den Beşiktaş taraftarına olay cevap

Oosterwolde'yi delirten paylaşım! Verdiği yanıt bomba
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor

Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor
Herkes ekran başına! TRT Spor 8 maç için müjdeyi verdi

Herkes ekran başına! 8 maç için müjdeyi verdiler