Haberler

Erzincan'da büyük ak balıkçıl beslenirken görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'daki Ekşisu Sazlığı, 300'e yakın kuş türüne ev sahipliği yaparken, doğa fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından büyük ak balıkçılın avlanırken görüntüleri paylaşıldı. Sazlık, Afrika ve Asya'nın göç yollarında önemli bir durak.

ERZİNCAN'daki Ekşisu Sazlığı'nda büyük ak balıkçıl avlanırken görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Fatih Civan'ın çektiği fotoğraflar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kentte, 300'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Ekşisu Sazlığı, eşsiz doğası ve göl manzarasıyla dikkat çekiyor. Çok sayıda kuş türünün barındığı sazlıkta deniz, nehir kıyıları ve sulak bölgelerde yaşayan büyük ak balıkçıl kuşu görüldü.

Erzincan'ın merkeze 7 kilometre mesafede, Munzur ve Keşiş Dağları'nın ortasındaki 'Ulusal öneme haiz sulak alan' olarak ilan edilen sazlık, kuş gözlemcilerinin ilgisini çekiyor. Afrika ve Asya kıtaları arasındaki zorlu göç yolculuğunda önemli bir durak noktası olan Ekşisu Sazlığı'na gelen kuşları gözlemlemek isteyen doğa fotoğrafçısı Fatih Civan, büyük ak balıkçılı balık avlarken görüntüledi. Civan'ın çektiği görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

