Ekşi Sözlük, erişim engelinin kaldırılmasından saatler sonra yeniden kapatıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 21 Şubat'ta Ekşi Sözlük için getirilen erişim engeli, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından dün kaldırılmıştı. Erişim engeli kararının kaldırılmasına yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği, itirazı onaylayarak Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesini kesinleştirdi. Ekşi Sözlük, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından açılan başlıklarla gündem olmuştu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla, Türkiye'de katılımcı sözlükler arasında en çok ziyaret edilen siteler arasında bulunan Ekşi Sözlük'e 21 Şubat'ta erişim engeli getirildi.

2 MART'TA ERİŞİM ENGELİ KALDIRILDI

10 gündür kapalı olan sitenin açılması için Ekşi Sözlük yönetimi mahkemeye başvurmuştu. Ekşi Sözlük yöneticisi Başak Burut, 2 Mart'ta yaptığı açıklamada erişim engeli kararının kaldırıldığını duyurdu. Purut, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekşi Sözlük erişim engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. geçmiş olsun!" ifadelerini kullandı.

YENİDEN KAPATILDI

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararını kaldırmasına yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği itirazı onaylayarak Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesini kesinleştirdi.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ekşi Sözlük'te açılan başlıklar ve yapılan yorumlar sosyal medyada tartışma yaratmıştı. 21 Şubat 2022 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), Ekşi Sözlük'e erişimi, 'kamu düzenini koruma' gerekçesiyle engelledi. BTK, erişim engeli kararına herhangi bir paylaşımı gerekçe göstermedi.