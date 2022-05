Ekrem İmamoğlu'ndan Yargıtay'ın 'Canan Kaftancıoğlu' Kararına Tepki: "Milletimizin Vicdanında Karşılık Bulmayacak"

İSTANBUL (ANKA) - Haber : ÇAĞATAN AKYOL – Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararına, "En değerli yol arkadaşlarımızdan birisi olan Sayın Canan Kaftancıoğlu'na yapılan bu hukuksuz müdahale, onun siyasi yasaklı hale gelmesine dönük çabalar, milletimizin vicdanında asla karşılık bulmayacaktır ve milletimiz bunun farkındadır. Milletimiz de günü geldiğinde, çok yakın zamanda bizlerin, yol arkadaşlarımızın siyasi yasaklı hale gelmesi, hapse atılmaları gibi süreçlerin yerine, bir avuç iktidar sahibi insanı iktidar olma yasağı ile karşı karşıya bırakacaktır" diye tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkındaki siyasi yasak ve mahkümiyet kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından CHP MYK, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bugün olağanüstü toplandı. Toplantı sürerken İBB Başkanı İmamoğlu, Yargıtay'ın kararını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. İstanbul seçimlerinin hazımsızlığının hiç bitmediğini söyleyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"HUKUKSUZ UYGULAMALARIN ARTMASI HEPİMİZİN CANINI SIKIYOR: Ne yazık ki Türkiye'de, son zaman diliminde hukuksuz uygulamaların yoğun bir biçimde artması elbette hepimizin canını sıkıyor. Hani şunu bilelim ki zaten burada verilen kararların hiçbirisi hukuk adına, adalet adına değil. Tümden siyaset adına ve bu siyasi süreci, iktidarı elinde tutan bir avuç insanın iradesinin yansıdığı bu kararların hedefinde de yoğunlukla İstanbul ve Cumhuriyet Halk Partimiz olmuştur. Çünkü bizlerin savunduğu değerler onların zoruna gitmektedir. Bizlerin savunduğu değerler, milletimizin eşitlik içerisinde, özgürlük içerisinde demokrasiyle, hukukun, adaletin güvencesiyle bir yaşam sürmeleri. Bunun tam tersini isteyenler, yaptıkları müdahale, hukuka dair yaptıkları müdahalelerle kimi zaman hapis cezası, kimi zaman insanların siyasi yasaklı hale gelmelerine dönük süreçleri işletmektedir. Bunları görüyoruz. Bunların bizde yarattığı tek duygu var; daha fazla çalışmak, daha cesur bir biçimde sürece en büyük katkıyı sunmak. Çünkü bunun bizi çok güzel günlere kavuşturacağının farkında olan kişileriz.

MİLLETİMİZİN VİCDANINDA ASLA KARŞILIK BULMAYACAK: En değerli yol arkadaşlarımızdan birisi olan Sayın Canan Kaftancıoğlu'na yapılan bu hukuksuz müdahale, onun siyasi yasaklı hale gelmesine dönük çabalar, milletimizin vicdanında asla karşılık bulmayacaktır ve milletimiz bunun farkındadır. Bunun karar vericisinin kim olduğunun, niçin karar verildiğinin farkındadır. Biz de asla bundan vazgeçmeyeceğiz ve milletimiz de günü geldiğinde, çok yakın zamanda bizlerin, yol arkadaşlarımızın siyasi yasaklı hale gelmesi, hapse atılmaları gibi süreçlerin yerine, bir avuç iktidar sahibi insanı iktidar olma yasağı ile karşı karşıya bırakacaktır. Bunun yeri sandıktır."

İSTANBUL MİTİNGİNE ÇAĞRI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm İstanbulluları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün açıkladığı 21 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak olan mitinge çağırdı.

"HANGİ KARAR VERİLİRSE VERİLSİN BİZ YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan açılan davanın Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 Haziran'da görülecek duruşmasına ilişkin de İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ülkemizde yaşayan her insanın hak, hukuk ve adalete ihtiyacı olduğunu, hukuk sisteminin iyi işlemesine ihtiyacı olduğunu ifade edelim. 85 milyon insan için geçerli bu. Hatta o mahkemelerde karar vericilerin bile adalete, hukuka ihtiyacı olduğunu hiç kimse unutmasın. Dolayısıyla verilecek kararla ilgili elbette benim temennim, adalete, hukuka uygun bir karar verilmesiyle sonuçlanması. Ülkemizde her an her sürprizi yaşıyoruz. Bilsinler ki hukuksuz verilen her karar ya da atılan her adım bizi mücadelemizde bir kat daha güçlendiriyor, kararlılığımızı daha da artırıyor. Umarım hukuka uygun, adaletin kurallarına uygun kararın verildiği bir mahkeme olur. İnanın, sizin söylediğiniz soruyu zihnimde hiç tutmuyorum. Hangi karar verilirse verilsin biz zaten yolumuza devam ediyoruz."

Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geldiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtlarken de İmamoğlu, "Yine siyasi bir şekilde karar verilen ve hapis yatan pırıl pırıl arkadaşlarımızın da özgürlükleri için mücadeleyi demokratik bir biçimde milletimizle beraber vermeye devam edeceğimizi tekrar sizinle paylaşmak isterim" dedi.

"DİLERİM BU İŞ SONA ERER"

Kaftancıoğlu kararının İstanbul seçimlerinin kazanılmasıyla ilgili olduğu yönündeki iddiasına ilişkin soruya da İmamoğlu, "Tabii ki. Yani hedefinde bir avuç insanın, çünkü kararı veren o bir avuç insan. Biz, hukukun içerisinde, hukuk sisteminin içerisinde çok dürüst ve hukukun gereğini yapan, yapmak isteyen yargıçların, savcıların da olduğunu biliyoruz. Dilerim bu iş sona erer ama bugün verilen bu kararın kıymetli yol arkadaşım Canan Kaftancıoğlu'nun da az önce bahsettiğim ilkeler doğrultusunda siyasi mücadelesini yapan bir yol arkadaşım olduğunun altını çizerek, elbette bunun altında İstanbul'un kaybedilmesiyle başlayan ve her gün acımasız bir şekilde hukuksuz müdahalelerle devam eden anlayışın bir sonucudur" diye konuştu.

"AMACIMIZ EŞİTLİĞİN, ÖZGÜRLÜĞÜN, HUKUKUN TESİS EDİLMESİDİR"

21 Mayıs'ta Bursa'da yapılması planlanan mitingin İstanbul'da yapılacak olmasına da İmamoğlu, "Genel Başkanımız da dün ifade ettiği gibi, 21 Mayıs'ta Bursa'da ilan ettiği, milletimizle buluştuğu buluşmalardan bir tanesini İstanbul'da yapma kararı aldı. Başta Sayın Genel Başkanımızın ki hak, hukuk, adaletin simgesi haline gelmiş olan Genel Başkanımızın, Cumhuriyet Halk Partimizin ve bizlerin yol yürüyüşünün tek bir amacı vardır, o da bu ülkede eşitliğin, özgürlüğün, hukukun tesis edilmesidir" dedi.