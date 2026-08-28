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İmamoğlu: 'Millet Şahidimdir' kitabım yasaklandı, yılmayacağım

İmamoğlu: 'Millet Şahidimdir' kitabım yasaklandı, yılmayacağım
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Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İBB davasındaki savunmasını içeren 'Millet Şahidimdir' kitabının yayımlanmadan yasaklandığını ve emniyet güçleri tarafından matbaalardan toplatıldığını açıkladı. İmamoğlu, 'Yılmayacağım. Susmayacağım. Durmayacak ve teslim olmayacağım. Milletle beraber bu kitabı milyonlar okuyacak' dedi.

(ANKARA) - Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, savunmasının yer aldığı "Millet Şahidimdir" kitabının yayımlanmadan yasaklandığını belirterek, "Emniyet güçleri eliyle matbaalar basıldı ve kitaplar toplandı. Yılmayacağım. Susmayacağım. Durmayacak ve teslim olmayacağım." dedi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İBB davasındaki savunmasının yer aldığı "Millet Şahidimdir" kitabının yasaklanmasına ilişkin "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasi yarışından korktu diplomamı iptal ettirdi. Tutuklanıp hücreye atılmamı istedi. Sesimi, yüzümü, fotoğrafımı yasaklattı. Sosyal medya hesabımı defalarca kapattırdı. Yetmedi, mahkemede savunma hakkımı dahi engelletti. Sanıklara soru sormama bile tahammül gösteremedi.

Şimdi ise bana yaptırmadıkları savunmamın yer aldığı 'Millet Şahidimdir' kitabımı daha yayımlanmadan yasaklattı. Emniyet güçleri eliyle matbaalar basıldı ve kitaplar toplandı.

"TESLİM OLMAYACAĞIM"

Yılmayacağım. Susmayacağım. Durmayacak ve teslim olmayacağım. Milletle beraber bu kitabı milyonlar okuyacak. Savunmamı herkes görecek. Yasakçılar dahil."

Kaynak: ANKA
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