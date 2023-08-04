Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık hasat dönemi başlamadan önce tarım işçilerinin aileleri çadırlarda kalıyor. Aileler, konteyner talep ediyor. Tarım işçileri Alaplı'ya gelmeye başladı ve çadırlara yerleşti. İşçiler, günlük 450 lira yevmiyeyle çalışacaklar. Aileler, çadırlarda yaşamakta zorluk çektiklerini ve konteyner istediklerini belirtiyor. Mevsimlik işçilerin çocukları için ise okulda eğitim çalışmaları yapılıyor.

Ekmek parası için kilometrelerce uzaktan geldiler

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı'da fındık hasat döneminin başlamasına günler kala, ilçeye gelen tarım işçilerinin aileler, çadırlarda kalıyor. Yılın 6 ayı çadırlarda kaldıklarını söyleyen aileler, konteyner istiyor.

Bu sene gelip gelmeyeceği merak konusu olan ve üreticilerin beklediği tarım işçileri Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Mollabey Köyünde kendileri için hazırlanan kamp alanlarına gelmeye başladı. Ağustos ayının ikinci haftası hasada başlanması beklenen ilçede, fındık toplamak için gelen tarım işçileri kendileri için oluşturulan alanlara yerleşti. Şanlıurfa'dan mevsimlik işçi olarak Zonguldak'ın Alaplı ilçesine gelen 400 tarım işçisi, çadırlar kalıyor. Günlük 450 lira yevmiyeye çalışacak mevsimlik işçiler, yemeklerini dışarıda kurdukları ocakta pişiriyor, tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını da yine dışarıda sağlamaya çalışıyor

Fındık toplamak için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden tarım işçileri fındık hasadı yapılan Alaplı'ya gelen Lütfü Atıkoğlu "Alaplı'ya geldik. Çadırlarda yaşamaya çalışıyoruz. Burada hasat 10 Ağustos'ta başlayacakmış. Ayın 10'nu bekliyoruz. Bir çadırda en az 10 kişi kalıyor. Kadınlar olarak daha zorluk çekiyoruz. Yağışlarda çadırlarımızı su basıyor. Konteyner verilmesini istiyoruz" dedi.

Şanlıurfa'dan gelen işçilerden Eyüp Hatipoğlu yaptığı açıklamada, Alaplı'ya 15 senedir fındık toplamak için geldiklerini belirterek, daha önce de çeşitli illerde bulunduklarını söyledi.

Eyüpoğlu, yaklaşık 400 işçiyle Alaplı'ya geldiklerini anlatarak, "Bir ay boyunca burada kalıp fındıktan rızkımızı çıkarmaya çalışacağız. biz burada çoğu insanları tanıyoruz. memnun kaldığımız için her sene buraya geliyoruz. burada tek eksiğimiz devletimizden biz Elektrik bağlanması istiyoruz, yağmur yağarsa bizi etkiler mi diye düşünüyoruz., çünkü çadırlarınız sular altında kalıyor, bu nedenle devletimizden buralara konteynır konulursa daha güzel olur. Allah korusun bizim bölgelerde deprem oldu günlerde herkes ayağa kalktı. Devletimizden beklediğimiz en azından konteynır bıraksın içinde yaşayalım. Allah Devletimizden razı olsun" diye konuştu.

Kendileri için her türlü imkanın sağlandığını ifade eden bir başka Mevsim işçisi ise, "Tek sıkıntımız elektrik. Bu sorunu yetkililere ilettik. İnşallah çok kısa zamanda bu problemimiz de kalmayacak." diye konuştu.

Şanlıurfa'dan ailesiyle Alaplı'ya 20 saatlik yolculuğun ardından gelen Lütfü Atıkoğlu, bu sene fındık hasadından umutlu olduğunu belirterek, bu sene yevmiyelerin 450 TL verileceğini söyledi.

Öte yandan Mollabey köyünde Mevsimlik işçilerin çocukları açılan okulda, çocuklarına yönelik eğitim çalışmaları yapıldığını söyleyen Okul Müdürü Ömer Yavuz,". Bu yıl Güney Ana doludan gelen ailelerin çocuklarını kayıt altına alıyoruz. Yaklaşık 500 öğrenciye eğitim hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Çocuklar, fındık hasadı bitene kadar Okulumuzda öğretmenler eşliğinde eğitimlerini görmeleri için kayıt altına almayı hedefliyoruz" diye konuştu.