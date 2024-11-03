Ekmek Kedi Pilates ve Yüzme ile Zayıflıyor

Düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obeziteye yakalanan "Ekmek" isimli Kedi, 6 kilo vererek sağlığına kavuşan arkadaşı "Şiraz" isimli kedi gibi pilates ve yüzmeyle fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor.

Pelin Kılıç'ın sahiplendiği ve "Ekmek" ismini verdiği kedisi, fazla beslenme ve hareketsizlik nedeniyle aşırı kilo aldı. Kılıç, 3 yaşındaki kedisinin kısa sürede 8 kilograma ulaştığını fark etti.

Sahibinin veterinere götürdüğü Ekmek'in, klinikte tedavi sürecinde tanıştığı 6 kilogram vererek obeziteyi yenen arkadaşı Şiraz gibi kilo verme süreci başladı.

Bir aydır veteriner hekim Bahri Terzi ile veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli'nin gözetiminde tedavisi süren Ekmek, her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yaptırılıp, havuzda yüzdürülüyor.

Egzersizin yanında diyet de uygulanıp kısa sürede yarım kilogram zayıflayan Ekmek'in, kalan fazla 4 kilogramı da vermesi için terapi programı aralıksız devam ediyor.

"Dikkatli şekilde kilo verdirmemiz gerekiyor"

Veteriner hekim Bahri Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekmek'in obezite problemiyle kliniğe geldiğini ve şu an 7 kilogram olduğunu söyledi.

Ekmek'in yaklaşık 4 kilogram vermesi gerektiğine değinen Terzi, "Sağlıklı bir kedi olması için bu kiloyu vermesi gerekiyor, bu yüzden yaklaşık bir aydır çalışmaya başladık. Bir ayda yaklaşık yarım kilogram verdi ama daha yolun çok başındayız. Bu süreç uzun bir süre devam edecek." diye konuştu.

Terzi, kedilerin bazı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmaması için yavaş kilo vermesi gerektiğine dikkati çekerek, obez kedilerin ayda ortalama yarım kilo vermeleri gerektiğini söyledi.

Kedilerde hızlı kilo kaybının metabolik sorunlara yol açabileceğine değinen Terzi, şöyle konuştu:

"Dikkatli şekilde kilo verdirmemiz gerekiyor. Kilo verdirmek için pilates, yürüyüş, yüzme ve diğer egzersizleri yaptırıyoruz. Tabii bunun yanında diyet mama da kullanıyor. Zorlanıyor, sahipleri de kıyamayarak kaçamak yaptırabiliyor bundan dolayı Ekmek'te bu süreç birazcık daha uzun sürecek gibi. Hem kuru mama yerken hem de aileleri dayanamayıp ev yemekleri verince kilo problemleri oluyor. Kısırlaştırma operasyonunun ardından da hormon baskısı ortadan kalktığı için kediler biraz daha obeziteye yatkınlaşmış oluyor."

Zayıflama süreci Şiraz'a göre daha uzun sürecek

Şiraz ile Ekmek'in tedavi sürecinde klinikte tanışarak arkadaş olduklarını belirten Terzi, Ekmek'in kendilerini biraz daha zorladığını belirtti.

Veteriner hekim Terzi, Ekmek'in Şiraz'a göre daha zor bir hasta olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ekmek birazcık daha hırçın bir çocuk. O yüzden egzersizlerini yaptırırken biraz daha zorlanıyoruz. Zayıflama süreci Şiraz'a göre daha uzun sürecek gibi. Şiraz'a göre kilosu biraz daha fazla ve Şiraz daha uyumluydu. Şiraz'a daha kolay egzersiz yaptırıyorduk ama Ekmek birazcık daha hırçın. Ekmek, yüzmede zorluyor, genelde kediler suyu sevmez biliyorsunuz. Yüzmekten nefret ediyor diyebiliriz. Zayıflaması için mecburen yaptırıyoruz. Şiraz ideal kilosuna kavuştu, artık bir sıkıntısı yok. Ekmek de o kiloya düşecektir. Bizim hedefimiz ortalama 4-5 aylık süreçte ideal kilosuna ulaşması. Tabii bu süreç biraz daha uzayabilir."

Kedilerde fazla kilonun iç organlarda yağlanma, kolesterol gibi sıkıntıların oluşmasına neden olduğunu belirten Terzi, hızlı kilo verdiklerinde de metabolik rahatsızlıkların oluştuğunu söyledi.

Aşırı kilo sağlık sorunlarına yol açıyor

Terzi, kedilerde fazla kiloyla beraber karaciğer yetmezliğinin de oluştuğunu aktararak, "Bunların önüne geçmek için mutlaka sağlıklı kiloda olmaları gerekiyor. Biz genelde kıyamayarak fazladan yemek veriyoruz. Hoşumuza gidiyor yemek yemeleri ama bunun sağlık problemlerine yol açabileceğini de bilmemiz gerekiyor. Fazla yemek vererek sevgi gösterisinde bulunurken bir yandan da zarar vermiş oluyoruz." dedi.

Kedilerin veteriner kontrollerinde kilolarının takip edilmesinin önemli olduğunu ve buna göre aksiyon alınması gerektiğini vurgulayan Terzi, şöyle devam etti:

"Gerek mama değiştirmek gerek gramajı düşürmek gerek evden verilen gıdaların kesilmesi gibi önlemler alınabilir. Mama fiyatlarındaki çok hızlı artışa bağlı olarak insanlar biraz daha ev yemekleri vermeye başladı. Bu da obeziteyi artıran sebeplerden biri. Dikkat etmeleri gereken en önemli şey her mamanın kiloya göre gramajı olur, gramaja uymak, ekstra dışarıdan bir şey vermemek."