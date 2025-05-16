Ekin Uzunlar, Yaşayan Miras Festivali'nde Afyonkarahisar'da Konser Verdi

Ekin Uzunlar, Yaşayan Miras Festivali'nde Afyonkarahisar'da Konser Verdi
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Sanatçı Ekin Uzunlar, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen Yaşayan Miras Festivali kapsamında konser verdi. Uzunlar, konser öncesinde bölge hakkında duyduğu sevgiyi dile getirerek, Ayazini köyünü Kapadokya'ya benzetti.

Sanatçı Ekin Uzunlar, "Yaşayan Miras Festivali" kapsamında Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Afyonkarahisar Valiliği ile Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğiyle düzenlenen festival kapsamında sanatçı Ekin Uzunlar, Ayazini köyünde sahne aldı.

Sanatçı Uzunlar, konser öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, önceden konserler verdiği Afyonkarahisar'ı çok sevdiğini söyledi.

Yaşayan Miras Festivali'ne yakışır bir nokta olan Ayazini köyünden çok etkilendiğini dile getiren Uzunlar, "Burayı Kapadokya'ya benzettim. Oranın havası var. Peribacaları ve mağaralar var. Ülkemizin her yerinin kültürü çok farklı. Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Valiliğine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sevilen şarkılarını seslendiren Uzunlar'a, katılımcılar eşlik etti.

Konserin ardından Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Uzunlar'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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