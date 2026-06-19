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Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Coşkusu

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Çin'in Shandong eyaletindeki Taierzhuang Antik Kenti'nde bir çocuk, Ejderha Teknesi Festivali kapsamında gösteri sanatçılarıyla birlikte etkinliklere katıldı. Üç günlük tatil boyunca halk çeşitli kutlamalarla keyifli vakit geçiriyor.

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Zaozhuang kentindeki Taierzhuang Antik Kenti'nde bir çocuk, gösteri sanatçılarıyla birlikte etkinliklere katılıyor, 19 Haziran 2026.

Bu yıl 19 Haziran'a denk gelen Ejderha Teknesi Festivali ile birlikte halk, üç günlük tatilin keyfini çeşitli etkinliklerle çıkarıyor. (Fotoğraf: Li Zhijun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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