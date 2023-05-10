Ehliyetsiz sürücüye verilen ceza az bulundu, karar bozuldu

Konya'da yol kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e otomobille çarpıp ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Burcu Çakıoğlu'na verilen ceza, üst mahkeme tarafından az bulunarak bozuldu. Yeniden görülen davada cezası 5 yıl 6 aya çıkartılan Çakıoğlu, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

KONYA'da yol kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e (74) otomobille çarpıp, ölümüne neden olan ve kaza sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğu tespit edilen ehliyetsiz sürücü Burcu Çakıoğlu'na (36), verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasını, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi az buldu. Yerel mahkemede bugün yeniden görülen davada cezası 5 yıl 6 aya çıkartılan Çakıoğlu, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Kararın üst mahkeme tarafından onanması halinde Çakıoğlu, yeniden cezaevine girecek

?Kaza, 20 Ekim 2022 tarihinde saat 10.00 sıralarında Ayanbey Mahallesi Mecidiyeköy Sokak'ta meydana geldi. Burcu Çakıoğlu'nun kontrolünü kaybettiği 42 RA 084 plakalı otomobil, yol kenarında evine doğru yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e arkadan çarptı. Kazada Yanılmazer, hayatını kaybetti. Ehliyeti olmadığı belirlenen Çakıoğlu, yakalanıp, tutuklandı. Kaza bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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